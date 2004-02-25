Пруткова (Бровченко) Римма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пруткова (Бровченко) Римма Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1937

Дата смерти

25.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937

Отец: Бровченко Михаил Митрофанович

Мать: Бровченко Александра Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Сердюкова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович

Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.01.1962

Сын: Прутков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович

Алагир, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.03.1969

Сын: Прутков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович

Рождение ребёнка
12.04.1978

Сын: Прутков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович

Смерть
25.02.2004
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