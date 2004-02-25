Пруткова (Бровченко) Римма Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1937
Дата смерти25.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937
Рождение ребёнка
14.02.1960
Дочь: Сердюкова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович
Рождение ребёнка
12.01.1962
Сын: Прутков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович
Рождение ребёнка
14.03.1969
Сын: Прутков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович
Рождение ребёнка
12.04.1978
Отец ребёнка: Прутков Алексей Прохорович
Смерть
25.02.2004