Тонкачёва-Шулаева Фёкла Николаевна
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Николай
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Бракосочетание
01.10.1871
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тонкачёв Феодор Иоаннович
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Потапова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Соболеково
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шуллаев-Тонкачёв Андрей Иоаннович
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Тонкачёв Стефан Иоаннович
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Рождение ребёнка
?.04.1888
Сын: Тонкачёв Георгий (Егор) Иоаннович
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Масады, Уфимской губернии, бирского уезда
Рождение ребёнка
10.08.1892
Сын: Шулаев-Тонкачёв Андриян Иванович
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иоаннновна
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапкина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович
Смерть
После 1917
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР