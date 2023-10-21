Тонкачёва-Шулаева Фёкла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкачёва-Шулаева Фёкла Николаевна

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Николай

Мать: не указана

Соболеково, Россия
Бракосочетание
01.10.1871

Муж: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Тонкачёв Феодор Иоаннович

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Потапова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Соболеково
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шуллаев-Тонкачёв Андрей Иоаннович

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Тонкачёв Стефан Иоаннович

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Рождение ребёнка
?.04.1888

Сын: Тонкачёв Георгий (Егор) Иоаннович

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Масады, Уфимской губернии, бирского уезда
Рождение ребёнка
10.08.1892

Сын: Шулаев-Тонкачёв Андриян Иванович

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иоаннновна

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапкина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тонкачёв-Шулаев Иоанн Никонович

Смерть
После 1917
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
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