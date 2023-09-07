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Бордуков Афанасий Ануфриевич

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1887 ст.

Отец: Бордуков Ануфрий Никифорович

Мать: Бордукова Варвара Мироновна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Жена: Бордукова Малания Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Дочь: Бордукова Фёкла Афанасьевна

Мать ребёнка: Бордукова Малания Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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