Бордуков Афанасий Ануфриевич
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения04.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1887 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Дочь: Бордукова Фёкла Афанасьевна
Мать ребёнка: Бордукова Малания Яковлевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно