Семенушкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенушкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

кз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Семенушкина Домна Ивановна

Мать ребёнка: неизвестно

Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенушкин Никифор

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенушкин Кирилл

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенушкин Борис

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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