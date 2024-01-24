Семенушкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Семенушкина Домна Ивановна
Мать ребёнка: неизвестно
Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенушкин Никифор
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенушкин Кирилл
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенушкин Борис
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно