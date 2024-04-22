Семенушкина Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменушкина Домна Ивановна

Семенушкина Домна Ивановна

Место рождения

Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

кз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Семенушкин Иван

Мать: неизвестно

Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зверькова Мария

Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Зверьков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зверькова Екатерина

Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close