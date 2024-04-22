Семенушкина Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Семенушкин Иван
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зверькова Мария
Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Зверьков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зверькова Екатерина
Отец ребёнка: Зверьков Дмитрий
Смерть
Неизвестно