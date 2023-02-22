Архипова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Софья Михайлова

Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Архипов (сочихин) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Архипов (сочихин) Василий Михайлов

Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно