Архипова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Софья Михайлова
Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Архипов (сочихин) Иван Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Архипов (сочихин) Василий Михайлов
Отец ребёнка: Архипов Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно