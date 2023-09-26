Якунина Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1914

Дата смерти

29.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1937

Сын: Якунин Борис Александрович

Отец ребёнка: Якунин Александр Дмитриевич

с. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Александр Дмитриевич

Смерть
29.01.1987
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
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