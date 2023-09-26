Якунина Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1914
Дата смерти29.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1937
Сын: Якунин Борис Александрович
Отец ребёнка: Якунин Александр Дмитриевич
с. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1987
Курчум, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область