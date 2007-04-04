Якунин Борис Александрович
Место рожденияс. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти04.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937
с. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР
Рождение ребёнка
02.04.1961
Сын: Якунин Александр Борисович
Мать ребёнка: Якунина Антонина Николаевна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.10.1988
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
04.04.2007
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край