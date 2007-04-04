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Якунин Борис Александрович

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Место рождения

с. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

04.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: Якунин Александр Дмитриевич

Мать: Якунина Прасковья Михайловна

с. Камышовка, Курчумский район, Казахская ССР
Рождение ребёнка
02.04.1961

Сын: Якунин Александр Борисович

Мать ребёнка: Якунина Антонина Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.10.1988

Сын: Якунин Максим Борисович

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
04.04.2007
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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