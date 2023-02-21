Gosztowt (Jutkiewicz) Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowt (Jutkiewicz) Barbara

Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Wolodko Urszula

Отец ребёнка: Gosztowt Jan

Pališkiai, Krakės
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Eynikowa Antonina

Отец ребёнка: Gosztowt Jan

Pališkiai
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Jan

Смерть
Неизвестно