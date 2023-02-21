Gosztowt (Jutkiewicz) Barbara
Место рожденияLietuva
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Wolodko Urszula
Отец ребёнка: Gosztowt Jan
Pališkiai, Krakės
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Eynikowa Antonina
Отец ребёнка: Gosztowt Jan
Pališkiai
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Jan
Смерть
Неизвестно