Кондрашина (Кондрашкова) Надежда Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашина (Кондрашкова) Надежда Афанасьевна

Место рождения

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.07.1882

Муж: Кондрашин Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1883

Сын: Кондрашин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1889

Дочь: Кондрашина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно