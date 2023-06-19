Кондрашина (Кондрашкова) Надежда Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1882
Рождение ребёнка
02.02.1883
Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1889
Дочь: Кондрашина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашин Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно