Агеева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Николаева Евдокия
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Николаев Ермолай
Отец ребёнка: Васильев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Смерть
Неизвестно