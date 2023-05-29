Агеева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Николаева Евдокия

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
1790

Сын: Николаев Ермолай

Отец ребёнка: Васильев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Смерть
Неизвестно