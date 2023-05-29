Николаев Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Васильев Николай

Мать: Агеева Марина

Смерть
Неизвестно
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