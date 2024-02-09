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Благинин Петр Филипов

Место рождения

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Благинин Филип Федоров

Мать: Благинина Авдотья Спиридонова

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Благинин Кузма Петров

Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Благинин Иван Петров

Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Благинин Николай Петров

Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Авдотья Васильева

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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