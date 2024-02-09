Благинин Петр Филипов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Благинин Иван Петров
Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Благинина Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно