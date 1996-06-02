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Мельников Владимир Олегович
Мельников Владимир Олегович
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Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
02.06.1996
Пол
Мужской
Отец
Мельников Олег Владимирович
1969 г.р.
Мать
Мельникова (Баранова) Татьяна Олеговна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1996
Отец:
Мельников Олег Владимирович
Мать:
Мельникова Татьяна Олеговна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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