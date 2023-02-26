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Тарушкина Татьяна (Богданова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1848

Муж: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Романова

Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тарушкин Филипп Романов

Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1856

Сын: Тарушкин Александр Романов

Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
До 1858