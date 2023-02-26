Тарушкина Татьяна (Богданова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1848
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Романова
Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Рождение ребёнка
26.08.1856
Сын: Тарушкин Александр Романов
Отец ребёнка: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
До 1858