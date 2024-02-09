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Вадковский Иван Яковлевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.08.1814

Дата смерти

17.10.1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
21.03.1820
Москва, город федерального значения Москва
Унаследовал от отца поместья в с. Рыбалово, Бронницкого уезда (840 душ), с. Сумароково, Подольского уезда (30 душ) и в Москве два дома: в Сущевской и Сретенской частях
Образование
?.09.1830
Москва, город федерального значения Москва
Учился на первом курсе в Московском университете одновременно с Лермонтовым
Военная служба
1837
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: подпоручик
Бракосочетание
1838

Жена: Вадковская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1855
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: подполковник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.10.1865
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в некрополе Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря, могила не сохранилась
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