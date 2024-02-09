Вадковский Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1814
Дата смерти17.10.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
21.03.1820
Унаследовал от отца поместья в с. Рыбалово, Бронницкого уезда (840 душ), с. Сумароково, Подольского уезда (30 душ) и в Москве два дома: в Сущевской и Сретенской частях
Образование
?.09.1830
Учился на первом курсе в Московском университете одновременно с Лермонтовым
Военная служба
1837
Воинское звание: подпоручик
Бракосочетание
1838
Военная служба
1855
Воинское звание: подполковник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1865
Похоронен в некрополе Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря, могила не сохранилась