Анисимова (Соловьева) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения07.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972
Отец: Соловьёв Александр Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.08.1994
1 дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
05.03.1997
Сын: Штаненко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Штаненко Сергей Васильевич
Бракосочетание
26.01.2011
развод 14.03.2013
Рождение ребёнка
22.07.2013
Сын: Анисимов Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Анатольевич