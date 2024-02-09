Анисимова (Соловьева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Соловьева) Елена Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1972

Отец: Соловьёв Александр Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.08.1994

Муж: Штаненко Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1 дворец бракосочетания
Рождение ребёнка
05.03.1997

Сын: Штаненко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Штаненко Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.01.2011

Муж: Анисимов Алексей Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
развод 14.03.2013
Рождение ребёнка
22.07.2013

Сын: Анисимов Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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