Анисимов Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Алексей Анатольевич

Анисимов Алексей Анатольевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1972

Отец: Анисимов Анатолий Алексеевич

Мать: Анисимова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.01.2011

Жена: Анисимова Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
развод 14.03.2013
Рождение ребёнка
22.07.2013

Сын: Анисимов Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.04.?

Дочь: Анисимова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Зоненберг Любовь

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Зоненберг Любовь

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоненберг Любовь

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close