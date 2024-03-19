Анисимов Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1972
Бракосочетание
26.01.2011
развод 14.03.2013
Рождение ребёнка
22.07.2013
Сын: Анисимов Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Анисимова Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.04.?
Дочь: Анисимова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Зоненберг Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Зоненберг Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зоненберг Любовь