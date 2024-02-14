Юсуб
Место рожденияд. Черемшан, Больше-Тоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Гисматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадулла Юсубович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана