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Юсуб

Место рождения

д. Черемшан, Больше-Тоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Гисматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадулла Юсубович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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