Гибадулла Юсубович
Место рожденияд. Черемшан, Больше-Тоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсуб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафеева Шамсинур
Мать ребёнка: Гайнибану Багаутдиновна
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Хамзина Рабига Гибадулловна
Мать ребёнка: Гайнибану Багаутдиновна
Смерть
Неизвестно