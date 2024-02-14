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Гибадулла Юсубович

Место рождения

д. Черемшан, Больше-Тоябинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсуб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафеева Шамсинур

Мать ребёнка: Гайнибану Багаутдиновна

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Хамзина Рабига Гибадулловна

Мать ребёнка: Гайнибану Багаутдиновна

Смерть
Неизвестно

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