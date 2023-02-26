Авдей (Андрей) Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдей (Андрей) Исидоров

Авдей (Андрей) Исидоров

Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

23.11.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Исидор Семёнов

Мать: Ксения Стефанова

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1794

Жена: Улита Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1795

Дочь: София Авдеева

Мать ребёнка: Улита Павлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1797

Дочь: Ксения Авдеева

Мать ребёнка: Улита Павлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1798

Сын: Андрей Авдеев

Мать ребёнка: Улита Павлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Улита Павлова

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.11.1800
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.