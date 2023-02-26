Авдей (Андрей) Исидоров
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти23.11.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Исидор Семёнов
Мать: Ксения Стефанова
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1794
Жена: Улита Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1795
Дочь: София Авдеева
Мать ребёнка: Улита Павлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1797
Дочь: Ксения Авдеева
Мать ребёнка: Улита Павлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1798
Сын: Андрей Авдеев
Мать ребёнка: Улита Павлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Улита Павлова
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.11.1800
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.