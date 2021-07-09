Малышева (Шевалда) Елена Ильинична
Место рождения
Дата рождения29.05.1949
Дата смерти09.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Бракосочетание
10.10.1969
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малышев Владимир Денисович
Смерть
09.07.2021
Ангарск, Ангарское, Иркутская область