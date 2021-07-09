Малышева (Шевалда) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Шевалда) Елена Ильинична

Малышева (Шевалда) Елена Ильинична

avatar

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

29.05.1949

Дата смерти

09.07.2021

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Шевалда Илья Емельянович

Мать: Шевалда Пелогея Алексеевна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
10.10.1969

Муж: Малышев Владимир Денисович

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малышев Владимир Денисович

Смерть
09.07.2021
Ангарск, Ангарское, Иркутская область