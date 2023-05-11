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Шевченко (Соловьева) Мария Викторовна
Шевченко (Соловьева) Мария Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1951
Пол
Женский
Отец
Соловьев Виктор Степанович
1930 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1951
Отец:
Соловьев Виктор Степанович
Мать: не указана
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