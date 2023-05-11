Шевченко (Соловьева) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко (Соловьева) Мария Викторовна

Шевченко (Соловьева) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1951

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1951

Отец: Соловьев Виктор Степанович

Мать: не указана