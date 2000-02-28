Соловьев Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Соловьев Степан Макарович

Мать: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Шевченко Мария Викторовна

Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1951

Дочь: Шевченко Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1960

Сын: Соловьев Виктор Викторович

Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольнякова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна

Смерть
28.02.2000
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