Соловьев Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти28.02.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец: Соловьев Степан Макарович
Мать: Соловьева Александра
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Шевченко Мария Викторовна
Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1951
Дочь: Шевченко Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1960
Сын: Соловьев Виктор Викторович
Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольнякова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Кутузова Надежда Васильевна
Смерть
28.02.2000