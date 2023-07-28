Кораблевъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кораблевъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кораблевъ Тимофей
Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кораблевъ Илья
Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова
Бракосочетание
Неизвестно