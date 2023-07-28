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Кораблевъ Ефимъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кораблевъ Дмитрий

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кораблевъ Тимофей

Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кораблевъ Илья

Мать ребёнка: Кораблева Ирина Мануилова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблева Ирина Мануилова