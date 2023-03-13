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(Кораблева) Анна
(Кораблева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Пол
Женский
Отец
Кораблевъ Ефимъ
1730 г.р.
Мать
Кораблева Ирина Мануилова
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Кораблевъ Ефимъ
Мать:
Кораблева Ирина Мануилова
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