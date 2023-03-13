Кораблевъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблевъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Кораблевъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кораблевъ Власъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кораблевъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кораблевъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кораблевъ Ефимъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кораблевъ Семенъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1758
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