Кораблевъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Кораблевъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кораблевъ Власъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кораблевъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кораблевъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кораблевъ Ефимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кораблевъ Семенъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1758