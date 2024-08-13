Тимохин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1847
Дата смерти03.02.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871
Рождение ребёнка
01.12.1872
Сын: Тимохин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.06.1876
Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Тимохин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.07.1884
Сын: Тимохин Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.11.1886
Сын: Тимохин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Бракосочетание
08.02.1891
Жена: не указана
Смерть
03.02.1904
Похороны
04.02.1904