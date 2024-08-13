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Тимохин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1847

Дата смерти

03.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871

Жена: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Тимохин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.06.1876

Сын: Тимохин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Тимохин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.07.1884

Сын: Тимохин Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.11.1886

Сын: Тимохин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Бракосочетание
08.02.1891

Жена: не указана

Смерть
03.02.1904
Похороны
04.02.1904

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