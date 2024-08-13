Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти21.04.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871
Рождение ребёнка
01.12.1872
Сын: Тимохин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1876
Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Тимохин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1884
Сын: Тимохин Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1886
Сын: Тимохин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович
Смерть
21.04.1888
Похороны
22.04.1888