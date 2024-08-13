Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина (Коблякова) Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

21.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кобляков Тимофей Петрович

Мать: Коблякова (Коблякова) Агрипина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871

Муж: Тимохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Тимохин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1876

Сын: Тимохин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Тимохин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1884

Сын: Тимохин Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1886

Сын: Тимохин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тимохин Алексей Иванович

Смерть
21.04.1888
Похороны
22.04.1888

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