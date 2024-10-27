Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никитина

Анна Никитина

Место рождения

Чаплыгино

Дата рождения

1763

Дата смерти

С 1813 по 1833

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Никита Логвинов

Мать: Ульяна Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Степанов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Степан Ильин

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Аксиния Ильина

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Евдоким Ильин

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федосия Ильина

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: Илья Степанов

Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
С 1813 по 1833
Гвоздево, Чернский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.