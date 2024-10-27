Анна Никитина
Место рожденияЧаплыгино
Дата рождения1763
Дата смертиС 1813 по 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Никита Логвинов
Мать: Ульяна Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Степанов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Степан Ильин
Отец ребёнка: Илья Степанов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Аксиния Ильина
Отец ребёнка: Илья Степанов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Евдоким Ильин
Отец ребёнка: Илья Степанов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Илья Степанов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федосия Ильина
Отец ребёнка: Илья Степанов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: Илья Степанов
Смерть
С 1813 по 1833