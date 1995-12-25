Мотова (Катихина) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1995
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия