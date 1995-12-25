Мотова (Катихина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова (Катихина) Мария Михайловна

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотов Василий Александрович

Смерть
25.12.1995
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия