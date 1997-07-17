Мотов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1925
Дата смерти17.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925
Рождение ребёнка
17.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мотова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотова Мария Михайловна
Смерть
17.07.1997
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия