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Мотов Василий Александрович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.11.1925

Дата смерти

17.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1925

Отец: Мотов Александр Андреевич

Мать: Караганова Прасковья Николаевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мотова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотова Мария Михайловна

Смерть
17.07.1997
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
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