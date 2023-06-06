Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1918
Сын: Плешивцев Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Дуся Ефимовна
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Груня Ефимовна
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешивцев Николай Ефимович
Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович
Смерть
Неизвестно