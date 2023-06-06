Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1918

Сын: Плешивцев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Дуся Ефимовна

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Груня Ефимовна

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешивцев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешивцев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Плешивцев Ефим Максимович

Смерть
Неизвестно