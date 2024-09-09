Плешивцев Ефим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Дуся Ефимовна
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешивцева Груня Ефимовна
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешивцев Николай Ефимович
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
17.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья
Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1930