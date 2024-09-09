Плешивцев Ефим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивцев Ефим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Дуся Ефимовна

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешивцева Груня Ефимовна

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешивцев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешивцев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
17.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья

Большой Хомутец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1930

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