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Меркачёв Андрей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1919

Дата смерти

23.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1919

Отец: Меркачёв Харитон

Мать: Давыдова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1950

Дочь: Объедкова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Меркачёв Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркачёва Любовь Михайловна

Смерть
23.04.1993