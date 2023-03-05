Меркачёв Андрей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1919
Дата смерти23.04.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1919
Отец: Меркачёв Харитон
Рождение ребёнка
16.04.1950
Дочь: Объедкова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1954
Сын: Меркачёв Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Меркачёва Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1993