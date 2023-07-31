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Викулин Илья Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Матвей Викулович

Мать: Федосья Савельева

Смерть
Неизвестно