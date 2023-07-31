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Викулин Илья Матвеевич
Викулин Илья Матвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Матвей Викулович
1752 г.р.
Мать
Федосья Савельева
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Матвей Викулович
Мать:
Федосья Савельева
Смерть
Неизвестно
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