Матвей Викулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Викулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Викул Михайлович

Мать: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
25.11.1781

Сын: Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Федосья Савельева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Викулин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Федосья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Савельева

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно
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