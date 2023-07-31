Матвей Викулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Викул Михайлович
Мать: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
25.11.1781
Сын: Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Федосья Савельева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Федосья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Савельева
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
Неизвестно