Чистякова (Пронина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Пронина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950

Отец: Пронин Иван Васильевич

Мать: Пронина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
03.07.1971

Дочь: Фендерова Анжела Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1975

Дочь: Плуталова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.1982

Дочь: Гусева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Владимир Дмитриевич