Чистякова (Пронина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1950
Отец: Пронин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1971
Дочь: Фендерова Анжела Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1975
Дочь: Плуталова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.1982
Дочь: Гусева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно