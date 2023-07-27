Ермоленко Никифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1838 ст.

Дочь: Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Ермоленко Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Агафья Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно