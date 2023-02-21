Виноградов Фёдор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Фёдор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Виноградов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Анисья Федотовна

Бородино, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Умер от ран
Рождение ребёнка
17.10.1911

Сын: Виноградов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Анисья Федотовна

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно