Виноградов Фёдор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виноградов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Виноградова Анисья Федотовна
Бородино, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Умер от ран
Рождение ребёнка
17.10.1911
Сын: Виноградов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Виноградова Анисья Федотовна
Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно