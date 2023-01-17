Виноградова Анисья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова Анисья Федотовна

Виноградова Анисья Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Виноградов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Савельевич

Бородино, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Умер от ран
Рождение ребёнка
17.10.1911

Сын: Виноградов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Савельевич

Заклюки, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close