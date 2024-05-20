Селиванов Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.?
Сын: Селиванов Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Селиванова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна
Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1994
Дочь: Селиванова Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
25.11.1994
Сын: Селиванов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна