Селиванов Валерий Анатольевич 28.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванов Валерий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.?

Сын: Селиванов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Селиванова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1994

Дочь: Селиванова Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1994

Сын: Селиванов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Селиванова Ольга Алексеевна

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