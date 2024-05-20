Селиванова Ольга Алексеевна 14.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванова Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1963

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.
1994 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1963

Отец: Цыплаков Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
20.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1994

Дочь: Селиванова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
25.11.1994

Сын: Селиванов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич

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