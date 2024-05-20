Селиванова Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1963
Отец: Цыплаков Алексей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич
Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.11.1994
Дочь: Селиванова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.11.1994
Сын: Селиванов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Селиванов Валерий Анатольевич