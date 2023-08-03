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(Макмак) Фотия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Макмак Иван Соломонович

Мать: Макмак София