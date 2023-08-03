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(Макмак) Фотия Ивановна
(Макмак) Фотия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Макмак Иван Соломонович
1871 г.р.
Мать
Макмак (Калиниченкова) София
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Макмак Иван Соломонович
Мать:
Макмак София
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