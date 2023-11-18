Пичужкина Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пичужкин Виктор Капитонович
Отец ребёнка: Пичужкин Капитон Елистратович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пичужкин Александр Капитонович
Отец ребёнка: Пичужкин Капитон Елистратович
Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно