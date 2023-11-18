Пичужкина Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пичужкин Виктор Капитонович

Отец ребёнка: Пичужкин Капитон Елистратович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пичужкин Александр Капитонович

Отец ребёнка: Пичужкин Капитон Елистратович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
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