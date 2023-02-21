Хадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиазетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кинзябаев Мухамметшакир (Шакир)

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Елбулактамак, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1906

Дочь: Муфтиева Бибиджамиля

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Елбулактамак, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинзябаев Мухамметгади

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинзябаев Мухамметзакир

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибифарзана

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинакыя

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибифакыя

Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулебаев Кинзябай