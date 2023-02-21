Хадия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиазетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кинзябаев Мухамметшакир (Шакир)
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
19.04.1906
Дочь: Муфтиева Бибиджамиля
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибифарзана
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинакыя
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибифакыя
Отец ребёнка: Тулебаев Кинзябай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулебаев Кинзябай