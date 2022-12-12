Тулебаев Кинзябай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулебаев Давлетбай
Мать: Файриниса
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кинзябаев Мухамметшакир (Шакир)
Мать ребёнка: Хадия
Рождение ребёнка
19.04.1906
Дочь: Муфтиева Бибиджамиля
Мать ребёнка: Хадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибифарзана
Мать ребёнка: Хадия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадия