Тулебаев Кинзябай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулебаев Кинзябай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулебаев Давлетбай

Мать: Файриниса

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кинзябаев Мухамметшакир (Шакир)

Мать ребёнка: Хадия

Елбулактамак, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1906

Дочь: Муфтиева Бибиджамиля

Мать ребёнка: Хадия

Елбулактамак, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинзябаев Мухамметгади

Мать ребёнка: Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинзябаев Мухамметзакир

Мать ребёнка: Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибифарзана

Мать ребёнка: Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинакыя

Мать ребёнка: Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибифакыя

Мать ребёнка: Хадия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадия

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