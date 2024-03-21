Барабанов Трофим Антонович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барабанов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Федос Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Устин Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Аверьян Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно