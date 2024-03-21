Барабанов Трофим Антонович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Трофим Антонович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Федос Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Устин Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Аверьян Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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