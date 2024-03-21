Барабанов Аверьян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Аверьян Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанов Трофим Антонович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Ксения Аверьяновна

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Вера Аверьяновна

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1914

Сын: Барабанов Яков Аверьянович

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Барабанов Петр Аверьянович

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Барабанов Василий Аверьянович

Мать ребёнка: Барабанова (Дмитриевич) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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