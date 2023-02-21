Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Иван Петров

Мать: Степанида Осипова

Смерть
Неизвестно