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Матрёна Ивановна
Матрёна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Петров
1757 г.р.
Мать
Степанида Осипова
1760 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Иван Петров
Мать:
Степанида Осипова
Смерть
Неизвестно
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